Финал Лиги Чемпионов на Megogo будет комментировать Александр Поворознюк

Президент ФК «Ингулец» Александр Поворознюк будет комментировать финал Лиги чемпионов между Ливерпулем и Реалом в эфире медиасервиса Megogo.

Комментарии Поворознюка, который будет работать в паре со спортивным журналистом Романом Бебехом, будут доступны на альтернативной аудиодорожке трансляции.

«Заметим, что альтернативная аудиодорожка может содержать ненормативную лексику. Поэтому каждый желающий в настройках сможет выбрать необходимое звучание благодаря функции мультиаудио», – комментируют в Megogo.

Матч состоится в субботу, 28 мая. Начало – в 22:00

Источник: Tribuna.com