Финал Лиги Чемпионов на Megogo будет комментировать Александр Поворознюк

Президент ФК «Ингулец» Александр Поворознюк будет комментировать финал Лиги чемпионов между Ливерпулем и Реалом в эфире медиасервиса Megogo.
Комментарии Поворознюка, который будет работать в паре со спортивным журналистом Романом Бебехом, будут доступны на альтернативной аудиодорожке трансляции.
«Заметим, что альтернативная аудиодорожка может содержать ненормативную лексику. Поэтому каждый желающий в настройках сможет выбрать необходимое звучание благодаря функции мультиаудио», – комментируют в Megogo.
Матч состоится в субботу, 28 мая. Начало – в 22:00
Источник: Tribuna.com