Датагруп-Volia подключила уже 20 бомбоубежищ к интернету в Харькове и 400 укрытий по стране в целом.

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«С первых дней войны Харьков стал едва ли не основной целью для оккупантов. И даже сейчас город почти круглосуточно обстреливается вражескими ракетами. В этот трудный момент наша компания поставила перед собой задачу обеспечить качественной связью местных жителей, которые вынужденные скрываться в укрытиях», — говорится в сообщении пресс-службы компании.

На сегодняшний день интернетом от Датагруп-Volia обеспечены 20 укрытий в Харькове — работа по подключению будет продолжаться и далее. Также компания проводит активную работу по восстановлению связи в недавно освобождённых районах Харьковской области.

Для подключения интернета в укрытии компания рекомендует обращаться на почту ukrytia@volia.com. Специалисты компании оценят техническую возможность и осуществят подключение, как только это позволит ситуация в вашем регионе.

Ранее мы сообщали, что Датагруп-Volia инициировала программу по подключению интернета в центрах для внутренне перемещенных лиц. Узнать подробности и оставить заявку на подключение можно, написав на почту Shelter@volia.com.