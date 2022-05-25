В мае в Украине появился новый ОТТ-сервис для просмотра спортивных трансляций — платформа setantasports.com.

Это исключительно спортивный ОТТ-сервис, который предоставляет зрителям более широкий, неограниченный телеэфиром доступ к своему пакету ТВ-прав. Это трансляции АПЛ, Бундеслиги, Кубка Англии, НБА, НХЛ, Формула-1, UFC и другие. Также владельцы сервиса планируют участвовать в тендерах на трансляцию испанской Ла Лиги и украинской Премьер-Лиги.

Сейчас платформа покрывает 14 стран и доступна на грузинском, украинском, английском и русском языках. Стоимость подписки на сервис до августа будет составлять 20 гривен в месяц, с начала следующего футбольного сезона цена возрастет до 109 грн.

Приложение уже доступно на телевизорах Samsung и Android TV, а также на смартфонах с операционной системой iOS и Android. В скором времени, обещают, что платформа появится и на телевизорах LG.

Источник: Tribuna.com