Российские оккупанты начали применять в Мариуполе сеть передвижных телевизионных экранов, сообщает в своём телеграмм-канале советник городского головы Петр Андрющенко.

Местные телекомпании были вынуждены прекратить своё вещание, сейчас в Мариуполе работают лишь российские пропагандисты, которые начали распространять «информацию» при помощи передвижных экранов.

«Для того чтобы мариупольцы точно поверили в “жизнь улучшилась” оккупанты врубают пропаганду. Газеты были (пошли на растопку). Чтобы включить телевизор, нужно электричество. Но мраZота нашла выход. Передвижной телевизор», — написал Андрющенко.

Речь идет о мобильных комплексах МКИОН, которые МЧС РФ обещало использовать для информирования граждан о чрезвычайных ситуациях и стихийных бедствиях. Один из таких обнаружили в Восточном микрорайоне Мариуполя.