На фото: Рабочие демонтируют последний уличный таксофон Нью-Йорка, установленный вблизи перекрёстка Седьмой авеню и 50-ой улицы в центре района Манхэттен, Нью-Йорк, 23 мая 2022 года.
На фото: Рабочие демонтируют последний уличный таксофон Нью-Йорка, установленный вблизи перекрёстка Седьмой авеню и 50-ой улицы в центре района Манхэттен, Нью-Йорк, 23 мая 2022 года. Timothy A. Clary | AFP | Getty Images
Закончилась целая эпоха: в понедельник в Нью-Йорке был демонтирован последний уличный таксофон.

Эти квадратные кабинки когда-то были одним из культовых символов города. Однако появление и широкое распространение сотовых телефонов превратило кабинки с таксофонами в анахронизм.

Кампания по демонтажу таксофонов, установленных по всему городу, началась в 2014 году, когда в администрации Билла Де Блазио выступили с инициативой, направленной на преобразование уличной телекоммуникационной инфраструктуры, говорится в пресс-релизе Городского управления по вопросам технологий и инноваций.

Согласно решению мэрии Нью-Йорка, компания CityBridge получила разрешение на разработку и эксплуатацию специализированных киосков LinkNYC, в которых жители и гости города могли бы получать целый ряд различных услуг, включая возможность делать бесплатные телефонные звонки, подключаться к интернету через Wi-Fi и заряжать свои гаджеты. В 2015 году город начал демонтировать уличные будки с таксофонами, заменяя их киосками LinkNYC.

В настоящее время на улицах Нью-Йорка уже установлено около 2 000 таких киосков, месторасположение которых отмечено на карте LinkNYC.

«Подобно тому, как мы перешли от лошади и повозки к автомобилю, а от автомобиля к самолёту, благодаря цифровой эволюции мы смогли пройти путь от уличных таксофонов к киоскам с высокоскоростным доступом Wi-Fi, которые могут удовлетворять все наши растущие потребности в сфере связи», – заявил чиновник мэрии Мэтью Фрейзер.

Последний демонтированный уличный таксофон будет выставлен в Музее города Нью-Йорк, где он станет частью экспозиции, посвящённой жизни города в «докомпьютерную» эпоху.

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Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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