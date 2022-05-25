Закончилась целая эпоха: в понедельник в Нью-Йорке был демонтирован последний уличный таксофон.

Эти квадратные кабинки когда-то были одним из культовых символов города. Однако появление и широкое распространение сотовых телефонов превратило кабинки с таксофонами в анахронизм.

Кампания по демонтажу таксофонов, установленных по всему городу, началась в 2014 году, когда в администрации Билла Де Блазио выступили с инициативой, направленной на преобразование уличной телекоммуникационной инфраструктуры, говорится в пресс-релизе Городского управления по вопросам технологий и инноваций.

Согласно решению мэрии Нью-Йорка, компания CityBridge получила разрешение на разработку и эксплуатацию специализированных киосков LinkNYC, в которых жители и гости города могли бы получать целый ряд различных услуг, включая возможность делать бесплатные телефонные звонки, подключаться к интернету через Wi-Fi и заряжать свои гаджеты. В 2015 году город начал демонтировать уличные будки с таксофонами, заменяя их киосками LinkNYC.

В настоящее время на улицах Нью-Йорка уже установлено около 2 000 таких киосков, месторасположение которых отмечено на карте LinkNYC.

«Подобно тому, как мы перешли от лошади и повозки к автомобилю, а от автомобиля к самолёту, благодаря цифровой эволюции мы смогли пройти путь от уличных таксофонов к киоскам с высокоскоростным доступом Wi-Fi, которые могут удовлетворять все наши растущие потребности в сфере связи», – заявил чиновник мэрии Мэтью Фрейзер.

Последний демонтированный уличный таксофон будет выставлен в Музее города Нью-Йорк, где он станет частью экспозиции, посвящённой жизни города в «докомпьютерную» эпоху.