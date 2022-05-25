Американский оператор интегрированных спутниковых и наземных сетей связи Intelsat отключил вещание телеканалов Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК) через космические аппараты Horizons 2 и Intelsat 15, расположенные в орбитальной позиции 85 гр.в.д. Такое решение обусловлено попаданием каналов ВГТРК в пакет санкций, принятых США в мае этого года.

Отключение каналов ВГТРК затронуло деятельность оператора спутникового телевидения «Орион» (бренд «Телекарта»), который много лет арендует транспондерные ёмкости у Intelsat. Оператор обещает организовать резервное вещание каналов для абонентов в максимально короткие сроки, но не уточняет каким именно образом.

Intelsat – крупнейшая спутниковая компания в мире. Все её ресурсы и возможности объединены в общую экосистему, включающую в себя более 50-ти спутников, а также телепорты, обеспечивающие работу самой широкой и развитой сети связи в мире.