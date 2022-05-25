Производители электроники Samsung и Apple на фоне остановки поставки техники в Россию подают заявки на документы, позволяющие продавать гаджеты в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Среди них производители регистрируют новую технику (телефоны, мониторы, телевизоры и другую бытовую технику), еще не представленную в стране. В частности, оформлена декларация на телефоны Galaxy A13 5G, Galaxy A04 и A13s — все три модели были протестированы 16 мая в центре №300 «Ростест-Москва».

Эппл Рус также указана заявителем в декларациях, оформленных с 10 по 21 марта на технику, не поступившую в Россию. В частности, на Mac Studio, монитор Studio Display и iPhone SE — последний тестировался в российском НИИ радио.

Несмотря на то, что разрешительные документы на все эти устройства действуют на всей территории ЕАЭС (Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Киргизия), эксперты считают, что производителям проще и дешевле было бы проводить сертификацию в тех, странах, где планируются продажи. Это может значить, что, невзирая на приостановку продаж в России, компании делают это с перспективой на возобновление работы в стране, а также «для поддержки тех, кто будет импортировать их продукцию».

Источник: Коммерсантъ