Телеканал ТЕТ обновил дизайн эфирной графики

ТЕТ обновил эфирную графику, желтый — теперь главный цвет канала, сообщает пресс-служба.

Обновлены были шрифт, цвет, основные элементы эфира и звуковое оформление. Форму логотипа оставили прежней, однако поменяли цвет на тепло-желтый.

Вторым слоганом телеканала стала фраза «Свет всегда побеждает тьму!».

«Перед нами стояла задача — сделать так, чтобы новая графика не отвлекала от основных проявлений и одновременно выглядела органично с развлекательным контентом и была уместна в материалах патриотического характера. Также необходимо было подстроить навигацию под изменения в промо, чтобы она выполняла свои основные функции: информативную и визуальную», – рассказал артдиректор телеканала Антон Королев.

Ранее мы сообщали, что НСТУ переоформила лицензию и сменила логотип.