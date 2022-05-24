СБУ разоблачила спецслужбы России на использовании смартфон-игр для вербовки украинских детей.

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В одном из приложений участники игры должны были искать коробки с виртуальными призами, которые можно обменять на электронные деньги. При прохождении маршрута осуществлялась фотофиксация местности, объектов военной и критической инфраструктуры на территории разных населенных пунктов.

При этом доступ к администрированию этого приложения имеет подконтрольная спецслужбам России IТ-компания, которая зарегистрирована в одной из европейских стран и занимается распространением интерактивных платформ.

В Кировоградской области уже задержаны два подростка, которые фотографировали блокпосты, элеваторы и транспортные пути, сообщает СБУ.

Ранее мы сообщали, что оккупанты захватили кинотеатр Filmax в Бердянске.