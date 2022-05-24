Во временно оккупированном Бердянске россияне захватили кинотеатр Filmax.

Из-за отказа сотрудничать работников кинотеатра выгнали, также сменили замки на дверях.

«Дирекция кинотеатра Filmax в Бердянске отказалась сотрудничать с российскими военными и показывать пропагандистские фильмы. За неповиновение оккупанты выгнали сотрудников, заменили замки и вскоре планируют использовать кинематограф для пропаганды и распространения фейков», – говорится в сообщении Запорожской ОВА.

Ранее мы писали, что оккупанты переименовали захваченное радио «Азовская волна» в Бердянске и распространяют через него пропаганду.