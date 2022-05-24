Украинское правительство будет сотрудничать с Microsoft по документированию военных преступлений России, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Во время встречи представителей Минцифры с президентом Microsoft Брэдом Смитом в Давосе удалось договориться о сотрудничестве компании и правительства Украины.

В частности, команда Microsoft будет помогать в развитии цифровой индустрии в Украине, а также окажет помощь в документировании военных преступлений РФ.

Кроме того, в Украине официально зарегистрируют и запустят Xbox — что даст возможность создать украинский аккаунт и использовать украинский язык для консолей.

«Microsoft поддерживал и будет поддерживать Украину дальше», — отметил Брэд Смит во время встречи.

По данным Минцифры, компания своими инициативами уже предоставила Украине цифровую поддержку на 242 миллиона долларов, а именно: финансовые гранты, промокампании, бесплатный доступ к продуктам и сервисам компании, оборудованию.

Также Microsoft стала одной из первых компаний, которая прекратила продажи и предоставление услуг в РФ.