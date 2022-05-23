Российские солдаты украли оборудование базовых станций в Чернигове — в регионе наблюдаются проблемы с мобильной связью.

Оккупанты продолжают грабить имущество украинцев — на этот раз мародеры украли оборудование обстрелянных ими же базовых станций украинского оператора связи.

«Кому и зачем такие «подарки»? Мы пока не знаем. Однако нам известны результаты воровства. На деоккупированной и поврежденной войной территории плохо работает мобильная связь», — написал в своем телеграмм-канала глава Минцифры Михаил Федоров.

Так же он проинформировал, что все отстроят в ближайшее время. Команда Vodafone уже начала ремонтные работы в регионе.