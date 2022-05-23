Медиасервис Megogo добавил подкаст от Киевской школы экономики (KSE) с лекциями мировых интеллектуалов #GlobalMinds4Ukraine.

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В приложении Megogo сейчас доступно более 10 лекций от экономистов, военно-политических экспертов, историков и публицистов, в том числе:

ведущего специалиста по истории Украины в США Тимоти Снайдера,

лауреатки Пулитцеровской премии и автора отмеченных премиями книг о Голодоморе и ГУЛАГ Энн Эплбаум,

американского психолога и инициатора Стэнфордского тюремного эксперимента Филиппа Зимбардо,

бывшего старшего директора по Европе и России в Совете Нацбезопасности США Фионы Гилл,

автора книги о механизмах пропаганды Джейсона Стэнли,

бывшего директора ЦРУ и командующего Объединенными Вооруженными Силами Коалиции в Афганистане Дэвида Петреуса,

Нобелевского лауреата по экономике Пола Кругмана,

автора мирового бестселлера «Антихрупкость» Нассима Николаса Талеба;

бывшего посла США в России Майкла МакФола, сейчас координирующего The International Working Group on Russian Sanctions (так называемая экспертная группа Ермака-МакФола»).

Также в список эпизодов вскоре добавят лекцию словенского философа Славоя Жижека, который входит в число лучших мировых интеллектуалов по версии журналов Prospect Magazine (Великобритания) и Foreign Policy (США).

Ранее мы сообщали, что Megogo открыл бесплатный доступ к аудиокнигам украинских писателей.