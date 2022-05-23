Используя услугу «Национального роуминга», запущенную в марте мобильными операторами, более 15 миллионов абонентов подключались к сети lifecell.

По данным пресс-службы оператора, в марте 2022 года обслуживалось 7,8 миллионов абонентов других мобильных операторов, а в апреле 7,7 миллионов. В то же время 4,1 миллиона абонентов lifecell в марте воспользовалось сетями других мобильных операторов, в апреле этот показатель составил 5,7 млн человек.

В марте ежедневно к сети lifecell обычно подключались 312,5 тысяч раз из других мобильных сетей, в апреле средний показатель составил 256,1 тысяч в день. Абоненты lifecell, которые пользовались сетями других операторов, в марте ежедневно обычно подключались 166 тысяч раз, а в апреле — 189,6 тысяч.

Продолжительность звонков абонентов других операторов в сети lifecell в марте составила около 263 миллионов минут. Абоненты lifecell в этот период, пользуясь подключением к сетям других операторов, наговорили более 50,9 миллионов минут. В апреле продолжительность звонков абонентов других операторов в сети lifecell сократилась до более чем 145,4 млн минут, а аналогичный показатель для абонентов lifecell составил более 69,7 млн ​​минут.

В марте мобильным интернетом в национальном роуминге в сети lifecell воспользовалось более 582 тысяч абонентов других мобильных операторов, а в апреле — более 625 тысяч. Пользователей мобильного интернета из сети lifecell в других сетях в марте было 424 тыс., а в апреле – почти 500 тыс.

За два месяца абоненты других мобильных операторов воспользовались мобильным интернетом в сети lifecell более 44 млн раз, а абоненты lifecell в других сетях — более 40 млн раз.

Ранее мы сообщали, что абоненты lifecell смогут бесплатно принимать входящие звонки в 12 странах.