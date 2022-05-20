Жители Украины смогут оформить помощь по безработице через приложение «Дія»

Получить статус безработного ранее можно было только через портал «Дії» — теперь услуга доступна и в приложении.

Воспользоваться услугой могут украинцы, которые были официально трудоустроены, но потеряли работу из-за войны или не могут продолжать деятельность как ФЛП из-за военного положения и зарегистрированы на временно оккупированных территориях или там, где ведутся активные боевые действия.

Как воспользоваться услугой

в приложении выберите меню «Услуги» и пункт «Помощь по безработице», на портале — услуга по получению статуса безработного;

подтвердите, что вы действительно потеряли работу и не являетесь студентом дневной формы обучения;

после подтверждения данных выберите город и центр занятости, в котором хотите получить статус;

при необходимости оставьте свои паспортные и контактные данные, выберите периодичность получения выплат и карту «єПідтримка», на которую будет начисляться помощь. Если у вас нет карты, можете оформить виртуальную просто в приложении;

внимательно перепроверьте заявление и подтвердите его.

Далее ожидайте, когда сотрудники центра занятости обработают заявку. Вы получите push-уведомление об этом в приложении.

Ранее мы сообщали, что приложение «Дія» используют уже 17 миллионов украинцев.