Во временно оккупированном Мелитополе заработал российский интернет-провайдер, сообщает Запорожская ОВА.

Жители Мелитополя отмечают, что при подключении к новому провайдеру также возникли проблемы с доступом в Facebook.

«Российские оккупанты пытаются лишить мелитопольцев не только правдивых новостей об Украине, но и общения с родными на свободной от россиян территории», – говорится в сообщении ОВА.

По информации местного издания «РИА-Мелитополь» оккупанты подключили российского провайдера «Ростелеком» на мощностях «Воли».

Ранее мы сообщали, что к Мелитополю подводят интернет-линию из Крыма.