Департамент информационного общества Совета Европы предоставил Национальной общественной телерадиокомпании Украины грант в размере 65 760 евро.

Сумма должна покрыть неотложные потребности компании, связанные с войной, – расходы на проживание сотрудников, переехавших из головного офиса в Киеве и других городов, пострадавших от войны, во Львов.

Финансовая поддержка реализована по запросу руководства общественного вещателя с целью поддержки бесперебойной работы компании во время войны.

«Благодаря поддержке Совета Европы, мы смогли разместить компактную группу «Суспільного» вместе в относительно безопасном месте и продлить наш информационный марафон на всех платформах. Мы очень благодарны за то, что смогли продолжать информировать наших граждан о развитии событий, чтобы каждый получал жизненно важную информацию и мог обезопасить себя и родных», – отметил председатель правления «Суспільного» Николай Чернотицкий.

Ранее мы сообщали, что НСТУ переоформила лицензию и сменила логотип.

Источник: Нацсовет