Провайдер Ланет отключил русскоязычную версию сайта

Из-за полномасштабного вторжения России на территорию Украины интернет-провайдер Сеть Ланет решил отключить русскоязычную версию своего сайта.

Теперь www.lanet.ua будет существовать исключительно на украинском языке.

«Несмотря на возможные риски, компания сознательно хочет «общаться» со своими клиентами исключительно на украинском. Как ответственная украинская компания мы понимаем, насколько важно сейчас максимально отгородиться от вражеской культуры и информационного пространства», — говорится в сообщении пресс-службы компании.