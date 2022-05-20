Главный акционер сайта бесплатных объявлений Avito выходит из российского бизнеса

Нидерландская компания Prosus сообщила о решении продать свой российский бизнес – крупнейший в стране сайт объявлений Avito.ru.

«25 марта 2022 года мы объявили об отделении российского бизнеса объявлений Avito от нашей OLX Group. После завершения операционного разделения Prosus решил выйти из российского бизнеса», – говорится в сообщении компании.

Отмечается, что Prosus уже приступил к поиску покупателя на акции Avito.

Зарегистрированная в Нидерландах компания Prosus NV является интернет-подразделением южноафриканского медиахолдинга Naspers, который представлен и в Украине — в частности, сайтом OLX.

Ранее также стало известно, что нидерландская компания Prosus умалчивает о массовых объявлениях о срочной службе в российской армии на площадке Avito. Также компания отказывалась закрывать бизнес в РФ.