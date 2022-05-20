В целом к высокоскоростной связи компания подключила уже более 400 бомбоубежищ по всей стране.

В Хмельницком к бесплатному интернету подключено уже 31 бомбоубежище, в Ровно – 74, во Львове – 16, в Луцке – 9, в Тернополе – 18, в Ивано-Франковске и Черновцах по 7. Всего подключено 162 объекта в западных областях Украины.

«Запад Украины во время войны превратился в экономический и гуманитарный центр государства. Именно через эти регионы нам поступает помощь от западных партнеров. Здесь работают сотни волонтерских центров, помогающих стране и армии. Также здесь нашли себе убежище миллионы беженцев, бежавших от боевых действий в других регионах. К сожалению, именно поэтому враг часто выбирает целью своих ракетных ударов наши западные регионы. Наша компания поставила перед собой задачу обеспечить качественной связью украинцев, которые вынуждены укрываться от вражеских обстрелов в ближайших укрытиях» — рассказали в компании.

Чтобы подключить интернет в укрытии, Датагруп-Volia рекомендует обращаться по электронной почте ukrytia@volia.com.

Ранее мы сообщали, что компания запустила аналогичную инициативу по подключению к интернету волонтерских центров и объектов для внутри перемещенных лиц. Для подключения пишите по адресу shelter@volia.com.