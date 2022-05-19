Ремонтные бригады Укртелекома продолжают работать в чрезвычайных условиях в режиме 24/7, и за время войны возобновили сервисы почти для 300 тысяч пользователей интернет-услуг в 1 200 населенных пунктах.

За время ведения активных боевых действий осуществлено более 100 ремонтно-восстановительных работ на сетях национального уровня и использовано более 10 км волоконно-оптических кабелей для замены поврежденных участков. Значительное количество работ производилось под прикрытием воинов ВСУ.

В первом квартале текущего года компания уплатила более 400 млн гривен налогов в бюджеты всех уровней. Также на нужды украинских защитников было направлено около 20 млн гривен финансовой помощи и 90 автомобилей. По состоянию на середину апреля, 150 сотрудников компании служат в рядах ВСУ и ТРО.

Укртелеком как национальный оператор обеспечил перемещение телеком и ІТ-инфраструктуры ряда крупных компаний в западные области Украины, предоставив им каналы большой емкости и построив инфраструктуру для размещения ЦОДов (центров обработки данных). Также построена инфраструктура ЦОД для размещения ресурсов украинских «облачных» провайдеров.

Ранее мы сообщали, что Укртелеком восстановил связь в 4 населённых пунктах Херсонской области.