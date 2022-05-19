Нацсовет переоформил лицензию компании ООО «ТРО Русское радио Украина».

«Русское радио» теперь будет называться «Радио Байрактар». Под таким логотипом радиостанция уже вещает на сайте радиогруппы.

27 февраля группа радиостанций TAVR Media отказалась от «Русского радио Украина». Пресс-служба группы сообщала, что в компании «еще с 2014 года прекрасно понимали и чувствовали свои репутационные потери», но сохранили название «Русское радио Украина», поскольку «это был способ донесения до людей привычными для них каналами вещания той информации, которая имеет проукраинскую позицию. и государственное значение».

Ранее мы сообщали, что НСТУ переоформила лицензию и сменила логотип.

Источник: Детектор медиа