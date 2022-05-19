Приложение «Дія» используют уже 17 миллионов украинцев

Развитие Украины как цифрового государства не прекращается, даже несмотря на российскую агрессию, заявил Вице-премьер-министр — Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в интервью во время оглашения списка Tech 28 издания Politico.

«За два года Минцифры удалось построить гибкий процесс цифровизации. Его можно адаптировать под любые нужды. Поэтому нам удалось быстро переформатировать свою работу и не тратить ценное время на разработку новых продуктов с нуля. Поскольку украинцы нуждаются в быстрых и эффективных решениях своих проблем прямо сейчас», — отметил Федоров.

С начала войны в приложении запущено несколько новых услуг, в частности здесь можно подать заявление о разрушенном имуществе, помочь армии, оформить социальные выплаты от государства, есть даже чатбот «єВорог» для помощи ВСУ в сборе информации о перемещении вражеских войск. Также появилось Дія.TV и Дія.Радіо, чтобы украинцы, даже на временно оккупированных территориях, могли получать официальную и правдивую информацию.

В настоящее время приложением пользуется более 17 миллионов украинцев.

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