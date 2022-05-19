Теперь все каналы компании вместо «UA» будут выходить под брендом «Суспільне» — изменения утвердил Национальный совет по телевидению и радиовещанию во время заседания 19 мая.

Лицензия переоформлялась из-за изменений в составе правления, редакционного совета, а также изменения логотипа в названии всех каналов компании. Теперь общенациональный канал вместо UA: Первый будет называться «Суспільне», а региональные филиалы — по типу «Суспільне. Херсон».

НСТУ подала заявления о внесении изменений в 37 лицензий.

«Эти изменения связаны с созданием единой экосистемы общественного вещателя на всех платформах. В диджитале мы активно используем «Суспільне». Теперь мы хотим сделать то же самое с телевизионными каналами. Мы создаем удобную навигацию для потребителей», — сказал во время заседания директор по организации и развитию сетей телерадиовещания Суспільного Дмитрий Грузинский.

Источник: ДМ Суспільного