Матч Героев Интеграции состоится 23 мая в 21:45 по киевскому времени на стадионе Сан-Сиро в Милане.

Цель игры — сбор средств для поддержания противодействия любым видам дискриминации и для обеспечения потребностей украинских переселенцев, вынужденно покинувших свои дома из-за войны России. Средства будут поступать на счет специального фонда, созданного футболистом Самюэлем Это’о, и будут распределяться по запросам.

Среди вышедших на поле футболистов будут Лионель Месси, Франческо Тотти, Жулио Сезар, Бернд Шнайдер, Лилиан Тюрам, Андреа Пирло, Филиппо Индзаги и другие. Кроме этого, к звездному составу присоединится и украинец Андрей Шевченко – главный тренер Национальной сборной по футболу в 2016-2021 годах, обладатель «Золотого мяча».

Транслировать матч будет телеканал 2+2, а также YouTube-каналы FootballHub, Профутбол, и платформы онлайн-телевидения Киевстар ТВ и 1+1 Video. Начало трансляции в 21:45.