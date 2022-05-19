iPhone 13 Pro Max от компании Apple – огромный прорыв в истории компании. Объявляя о выпуске данной модели на рынок, в компании отметили, что новый телефон обладает очень высокой производительностью – благодаря установленному в нём новому чипсету Apple A15 Bionic.

Итак, предлагаем вниманию читателей краткий обзор iPhone 13 Pro Max: плюсы, минусы и рассказ о наиболее важных функциональных особенностях.

Коротко о главном

Если сравнивать iPhone 13 Pro Max с предыдущими моделями, в глаза сразу же бросается множество усовершенствований, и большинство из них связано с производительностью, работой камеры и сроком заряда батареи. Это, пожалуй, одна из лучших универсальных моделей, которые не стоит обходить вниманием, если вы заинтересованы в приобретении премиального флагманского смартфона.

1 Дизайн

Если вы ищете iPhone, которым можно похвастаться перед друзьями и знакомыми, то iPhone 13 Pro Max – не самый лучший выбор. Ибо внешне он выглядит практически так же, как iPhone 12 Pro Max. В компании отметили, что модель, как и положено ей, обладает премиальным и культовым дизайном, с фирменным логотипом на задней крышке, тремя камерами, установленными в квадратном модуле в верхнем левом углу и плоским блочным корпусом, который знаком нам по линейке 12-ой серии.

Кнопки и порты iPhone 13 Pro Max также аналогичны тем, которые вы видели в модели iPhone 12 Pro Max – все знакомые элементы находятся на привычных для них местах, включая порт Lightning в нижней части, стереодинамики, ползунок отключения звука и т.д. В общем, модели можно, на первый взгляд, даже спутать, хотя, внешний вид нового гаджета айфон 13 графит и ощущения при его эксплуатации – вполне премиальные. Телефону присвоен класс защиты IP68, поэтому вода и пыль не смогут причинить ему особого вреда.

Цвета iPhone 13 Pro Max:

Альпийский зеленый.

Небесно — голубой.

— Золотой.

Графитовый.

Серебристый.

2 Дисплей

На передней панели гаджета установлен уже хорошо знакомый 6.1-дюймовый дисплей Super Retina XDR OLED с поддержкой HDR10 и Dolby Vision, однако более яркий. Широкая выемка, вмещающая в себе элемент FaceID, по-прежнему достаточно велика, однако её размеры всё же несколько уменьшены в сравнении с предыдущей моделью.

Дисплей LTPO на iPhone 13 Pro Max может обновляться от 10 до 120 раз в секунду. Практически это обеспечивает более плавное отображение видео на экране, отсутствие размытия при прокрутке и анимацию без рывков. Впрочем, у вас есть возможность зайти в настройки специальных возможностей, выбрать опцию «Движение» и установить переключатель в положение, ограничивающее частоту обновления экрана до 60 Гц и увидеть «плитку» на экране.

3 Камеры

Ещё одно ключевое изменение – в блоке камер. В компании Apple обычно не гонятся за количеством мегапикселей, поэтому в камерах iPhone 13 Pro Max установлены уже привычные 12-мегапиксельные датчики, знакомые по предыдущей модели. Впрочем, были увеличены размеры апертуры, увеличены размеры самих пикселей, и поэтому телеобъектив гаджета может снимать с увеличением до 3-х раз.

В основную камеру даже была добавлена функция стабилизации сдвига датчика. Стоит отметить, что в предыдущей линейке данная функция поддерживалась лишь в iPhone 12 Pro Max, но не в 12 Pro. При этом в остальных моделях 12-ой серии была стандартная OIS. На сей раз поддержка этой функции реализована по всей линейке 13-ой серии. Также в данной серии сверхширокий датчик может производить макросъёмку. Камеры способны записывать видео в разрешении до 8K, а также поддерживают специальную функцию под названием «кинематографический режим».

4 Программное обеспечение

Очень серьёзные изменения коснулись программного обеспечения гаджета – в нём установлена система iOS 15, которая не просто представляет нечто совершенно новое в сравнении с iOS 14, установленной в предыдущей серии, но также содержит огромное количество различных обновлений, затрагивающих функциональность.

Среди главных новых функций, в частности, – новые режимы фокусировки, которые позволяют пользователям устанавливать различные «профили» для различных мест или времени, предоставляя временный доступ к дополнительному облачному хранилищу iCloud для переноса данных на новый iPhone, защите конфиденциальности почты, сводке уведомлений и многому другому.

5 Производительность

В плане производительности новый чип Apple A15 Bionic выводит гаджет на совершенно новый уровень с точки зрения эксплуатации. Новейший чипсет оснащён шестиядерным процессором и пятиядерным графическим процессором и, как и следует ожидать, является очень быстрым с точки зрения чистой производительности. Также в нём имеется новый нейронный движок.

Благодаря сочетанию дисплея с частотой обновления 120 Гц и мощного процессора A15 Bionic повседневное использование iPhone 13 Pro Max станет безупречно удобным и будет идти гладко, как по маслу, при этом аналогичное ощущение сохранится и при нагрузке на телефон. Интенсивные игры будут работать плавно даже на самых высоких настройках, и после длительных сеансов телефон будет лишь немного нагреваться. Это идеальный чип для iPhone 13 Pro Max.

6 Батарея

Это ещё не всё. Время автономной работы гаджета также увеличилось в сравнении с предыдущей серией. Создатели iPhone 13 Pro Max гарантируют пользователям возможность длительной эксплуатации гаджета в режиме автономной работы – по всей видимости, это достигается благодаря новому чипсету iOS 15.

Заряда батареи хватит на целый день, однако скорость зарядки ограничена всего 20 Вт. Впрочем, полная зарядка аккумулятора занимает 1 час 45 минут.

7 Подводя итоги

В целом, подводя итоги, можно сказать, что новый продукт просто сногсшибательный. Однако гаджет во многом похож на своего предшественника, за исключением некоторых моментов – таких, как чипсет и программное обеспечение.