По данным источников The Wall Street Journal, Google вывезла большую часть сотрудников из России в Дубай и планирует полностью прекратить коммерческое присутствие в стране уже в ближайшее время.

Лишь малая часть работников решили остаться в стране и уволиться из корпорации.

Вывозить сотрудников из России Google начала ещё в марте, опасаясь возможной блокировки видеохостинга YouTube.

Ранее стало известно, что российская «дочка» Google начала процесс банкротства из-за «невозможности исполнения денежных обязательств», в том числе требований о выплате выходных пособий и оплате труда работников.