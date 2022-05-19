По данным источников The Wall Street Journal, Google вывезла большую часть сотрудников из России в Дубай и планирует полностью прекратить коммерческое присутствие в стране уже в ближайшее время.
Лишь малая часть работников решили остаться в стране и уволиться из корпорации.
Вывозить сотрудников из России Google начала ещё в марте, опасаясь возможной блокировки видеохостинга YouTube.
Ранее стало известно, что российская «дочка» Google начала процесс банкротства из-за «невозможности исполнения денежных обязательств», в том числе требований о выплате выходных пособий и оплате труда работников.