Австралия ввела новые санкции против российских пропагандистов

Правительство Австралии ввело новые санкции против лиц российской медиаиндустрии, поддерживающих и оправдывающих военное вторжение России в Украину, а также лиц, распространяющих дезинформацию.
Всего в расширенный санкционный список внесено 11 человек и 12 организаций, сообщает МИД Австралии. Это:
- Тарас Козак, медиавладелец, народный депутат Украины;
- Дмитрий Киселев, гендиректор информагентства «Россия сегодня»;
- Алексей Николов, гендиректор «RT»;
- Сергей Брылев, журналист и ведущий ВГТРК;
- Александр Жаров, гендиректор холдинга «Газпром-Медиа»;
- Михаил Леонтьев, телеведущий «Первого канала»;
- Евгений Поддубный, Александр Коц и Дмитрий Стешин, журналисты, военные корреспонденты;
- Михаил Якушев, генеральный директор аналитического центра «Кахетон».
Адресные санкции коснутся и связанных с российскими спецслужбами организаций, в том числе и «фабрик троллей», которые генерируют и распространяют дезинформацию в интернете.
После начала полномасштабного вторжения России в Украину Австралией в целом были введены санкции против 827 физических и 62 юридических лиц.