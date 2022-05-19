Австралия ввела новые санкции против российских пропагандистов

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Редакция Mediasat
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Санкции

Правительство Австралии ввело новые санкции против лиц российской медиаиндустрии, поддерживающих и оправдывающих военное вторжение России в Украину, а также лиц, распространяющих дезинформацию.

Всего в расширенный санкционный список внесено 11 человек и 12 организаций, сообщает МИД Австралии. Это:

  • Тарас Козак, медиавладелец, народный депутат Украины;
  • Дмитрий Киселев, гендиректор информагентства «Россия сегодня»;
  • Алексей Николов, гендиректор «RT»;
  • Сергей Брылев, журналист и ведущий ВГТРК;
  • Александр Жаров, гендиректор холдинга «Газпром-Медиа»;
  • Михаил Леонтьев, телеведущий «Первого канала»;
  • Евгений Поддубный, Александр Коц и Дмитрий Стешин, журналисты, военные корреспонденты;
  • Михаил Якушев, генеральный директор аналитического центра «Кахетон».

Адресные санкции коснутся и связанных с российскими спецслужбами организаций, в том числе и «фабрик троллей», которые генерируют и распространяют дезинформацию в интернете.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Австралией в целом были введены санкции против 827 физических и 62 юридических лиц.

Редакция Mediasat

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