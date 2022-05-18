В Херсонской области частично доступна связь от Укртелекома.

По состоянию на утро 18 мая, IP-услуги предоставляются абонентам населенных пунктов Новая Каховка, Берислав, Горностаевка, Верхний Рогачик. В целом интернет доступен в 65% населённых пунктах Херсонской области, где есть сеть оператора.

Также ремонтные бригады Укртелекома сейчас продолжают работать во Львовской и Одесской областях.

В целом услуги интернет-доступа предоставляются в 85% населенных пунктов, подключенных к сети оператора, и доступны во всех областях Украины, кроме Луганской.