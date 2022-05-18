В среду, 18 мая, SpaceX запускает Falcon 9 с 53 спутниками Starlink.

Запуск состоится на стартовом комплексе 39A (LC-39A) в Космическом центре Кеннеди во Флориде в среду в 6:20 по восточному поясному времени (10:20 по Гринвичу и в 13:20 по Киеву).

Ракета-носитель Falcon 9 ранее запускала Arabsat-6A, STP-2, COSMO-SkyMed второго поколения FM2 и одну миссию Starlink. После разделения ступеней первая ступень Falcon 9 вернется на Землю и приземлится на беспилотный корабль A Shortfall of Gravitas, расположенный в Атлантическом океане.

Прямая интернет-трансляция миссии начнется примерно за 10 минут до старта.