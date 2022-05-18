ООО «Гугл», российская структура Google, планирует обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании собственного банкротства.

Согласно заявлению, компания с 22 марта 2022 года «предвидит собственное банкротство и невозможность исполнения денежных обязательств».

По данным «Контур.Фокуса», выручка ООО «Гугл» в 2021 году составила 134,3 млрд рублей, чистый убыток — 26,4 млрд рублей.

Пресс-служба Google подтвердила информацию, отметив, что это связано с арестом банковского счёта российского подразделения — он «сделал невозможным функционирование российского офиса, в том числе сохранение сотрудников и оплату труда в России, оплату поставщиков и подрядчиков и выполнение других финансовых обязательств».