Роскомнадзор сообщил о начале процедуры исключения из реестра аудиовизуальных сервисов Netflix и Megogo.

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Ранее оба видеосервиса прекратили работу в России, из-за нападения страны на Украину.

Процедура займет шесть месяцев — в течение этого срока среднесуточная аудитория обоих платформ не должна превысить 100 тысяч российских пользователей.

Окончательное решение об исключении из реестра из-за снижения аудитории ведомство примет на основании данных Mediascope. Эта компания в начале 2022 года была утверждена комиссией Роскомнадзора как единый измеритель аудитории интернет-ресурсов.

Как уточняет Forbes, в феврале 2022 года среднесуточная посещаемость Netlfix составляла 180 тысяч человек из России, но к апрелю снизилась до 80 тысяч. Что касается Megogo, то в феврале число уникальных посетителей онлайн-кинотеатра составило 2,5 миллиона, а в апреле — 406 тысяч. Данные по среднесуточным посетителям сервиса не уточняются.