Магазин приложений Google Play 18 мая удалил все мобильные приложения НТВ, сообщает Interfax со ссылкой на пресс-службу телеканала.

Приложения НТВ (НТВ, «Сегодня», 25 лет НТВ) удалены из Google Play Market во всех странах мира, включая Россию. По сведениям канала, Google заблокировал учетную запись разработчика НТВ.

Ранее, 6 мая, НТВ сообщал об удалении своих приложений из App Store из-за «контента, вредящего отдельным людям или группам лиц». Предполагалось, что ранее установленные приложения продолжат работать.