По состоянию на 18 мая на оккупированных территориях Украины потеряно две трети вещателей и компаний, сообщила глава Нацсовета Ольга Герсимьюк в эфире национального телемарафона.

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В частности в Херсоне оккупанты захватили 4 телекомпании, 5 радиокомпаний и 7 провайдеров.

Также на днях был похищен один из сотрудников общественного вещателя — опытный инженер, которого, как полагают в Нацсовете, вероятно могут использовать для настройки вещания оккупантов.

Нацсовет также располагает информацией, что на базе херсонского филиала «Суспільного» оккупанты могут организовать собственное вещание компании, которая вероятно будет носить название «Таврия».

«Просим жителей обратить на это внимание и не доверять этому вещателю, даже если он будет вещать на украинском языке», — отметила Герасимьюк.

Сотрудников еще одной херсонской компании под названием ВТВ, по данным Нацсовета, заставляли работать под прицелом оружия оккупантов. Сообщение о преступлении уже передано в правоохранительные органы.

«Коллег вынуждают к сотрудничеству, убивают, похищают, отказывают им в праве уехать на безопасные территории. Мы все эти факты собираем и далее они буду рассматриваться в национальных и международных судах. Буквально вчера представители медадепартамента ОБСЕ сообщили, что мониторинги всех существующих в мире миссий сделали заявление, в котором осудили Россию за все эти действия. Заявили, что телеперсонал во время войны является неприкосновенным и поэтому это квалифицируется против них как военное преступление», — рассказала глава Нацсовета.

Также Герсимьюк призвала организаторов телемарафона доносить эту информацию до зрителей, так как у жителей оккупированных территорий иногда все же появляется возможность выходить на украинское ТВ.

Ранее мы сообщали, что с 24 февраля Украина потеряла 284 частоты. В результате аннексии Крыма в 2014 году Украина потеряла, а Россия необоснованно и незаконно использует 503 частотных присвоения. На территориях так называемых ДНР и ЛНР потеряно 175 частотных присвоений.