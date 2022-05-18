14 мая финал «Евровидения» в приложении «Дія.TV» посмотрели более миллиона украинцев, сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

Первый полуфинал смотрели в приложении 486 787 зрителей, второй — 113 124. В финальный день песенного конкурса «Дія.TV» для просмотра использовали 1 102 670 украинцев.

Проект «Дія.TV» был запущен в марте совместно с Megogo. На сегодняшний день для просмотра в приложении доступны 6 каналов — «Рада», M1, XSPORT+, Пиксель, ПЛЮСПЛЮС и UA: Культура HD, который и транслировал «Евровидение-2022».

Ранее мы сообщали, что Италия отбила атаку пророссийских хакеров во время Евровидения.