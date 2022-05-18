Мобильный оператор lifecell запускает акцию, в рамках которой абоненты смогут принимать входящие звонки в 12 странах без дополнительной платы, если они оплатили свой пакет услуг.

Чтобы принять участие в акции и получать входящие звонки бесплатно в роуминге, абонентам необходимо пополнить свой пакет услуг.

Акция действует по 31 мая в следующих странах: Бельгия, Эстония, Испания, Латвия, Литва, Люксембург, Молдова, Польша, Румыния, Словакия, Франция, Швеция.

Также до конца мая абоненты lifecell в рамках акции «Гигабайты без границ» могут использовать входящие в пакет услуг тарифные гигабайты не только в Украине, но и находясь за рубежом в 31 стране мира без дополнительной платы.