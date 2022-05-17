Мобильный оператор Vodafone Украина подсчитал, сколько будет стоить восстановление инфраструктуры, поврежденной за время войны.

Восстановление уничтоженной войной инфраструктуры будет стоить мобильному оператору Vodafone Украина более 1,5 млрд грн, рассказала СЕО оператора Ольга Устинова в интервью изданию Liga.net.

Устинова подчеркнула, что эта сумма не является окончательной — в нее входят как разрушения, так и недополученный доход. Только в марте Vodafone потерял 400 000 абонентов, которые покинули Украину, и предоставил бесплатные услуги на сумму 560 млн грн.

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