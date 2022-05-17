Международный олимпийский комитет открыл тендер на продажу показа зимних Олимпийских игр-2026 и летних Олимпийских игр-2028 в Европе — Россия и Беларусь к участию не допущены.

Среди стран Европы, которым предложено транслировать Олимпийские Игры, МОК определил следующие государства: Албания, Андорра, Армения, Австрия, Азербайджан, Бельгия, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Грузия, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Израиль, Италия, Косово, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Северная Македония, Мальта, Молдова, Монако, Черногория, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Сербия, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Турция, Великобритания , Украина и город-государство Ватикан.

Тендерные документы принимались до 25 апреля. Сообщение, опубликованное 24 февраля 2022 года, включало Беларусь и Российскую Федерацию, но затем страны-агрессоры были лишены права участвовать в конкурсе из-за нарушения Олимпийского перемирия.