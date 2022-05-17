В понедельник, 16 мая, специалисты Укртелекома возобновляли работу номера «104», чтобы абоненты Ужгорода и Ужгородского района могли звонить по телефону на экстренный номер.

Как выяснилось по прибытии ремонтной бригады на место поврежденной инфраструктуры, после срабатывания охранной сигнализации злоумышленники проникли в колодец кабельной канализации и похитили 65 метров телекоммуникационного кабеля, который обеспечивал связь с номером «104».

Для того, чтобы жители Закарпатья могли звонить на номер экстренной службы, была оперативно организована переадресация звонков. После чего специалисты Укртелекома провели восстановительные работы: проложены почти 70 метров нового кабеля и смонтированы муфты.

По факту кражи оператор обратился в правоохранительные органы.

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