Маску придется продать акции SpaceX, чтобы завершить сделку с Twitter, — СМИ

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск может продать свои акции SpaceX избранной группе покупателей ради финансирования сделки по покупке Twitter, сообщает New York Post со ссылкой на свои источники.

Согласно федеральным документам, по состоянию на август миллиардер владел 44% акций SpaceX. Продать их он собирается по 70 долларов за единицу — на 25 процентов больше, чем при предварительной продаже.

Напомним, что ранее Илон Маск сообщил о покупке социальной сети Twitter — сумма сделки составила 44 миллиарда долларов. Однако вскоре предприниматель приостановил сделку до получения реальной статистики соцсети по фейковым аккаунтам.