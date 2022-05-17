Без наушников приходится несладко. Благодаря инновационным технологиям, «уши» перестали быть исключительно аксессуаром для прослушивания музыки. Пример многофункциональных наушников — Аир Подс наушники. Они выручают, когда нужно быть на связи в шумном месте или, когда хочется оградить себя от нежелательных разговоров.

Apple знает, чем подкупить целевую аудиторию, поэтому у фирменных наушников много преимуществ.

Большой выбор моделей

В ассортименте наушников Apple модель себе по душе может найти спортсмен, меломан, бизнесмен и даже геймер.

AirPods второго поколения — самый доступный из предложенных вариантов. Стоимость ниже, так как с момента анонса прошло уже 3 года. AirPods 3 — новинка 2021 с адаптивным эквалайзером, дополнительным внутренним микрофоном и измененным дизайном. AirPods Pro — решение для аудиофилов. Приставка Pro указывает на продвинутые возможности, в числе которых: эффективное шумоподавление с «прозрачным» режимом, система отслеживания внутреннего давления, надежная защита от пота и воды. AirPods Max — полноразмерная модель с традиционным дизайном Apple и хорошим звуком.

Привлекательный внешний вид

Производитель уделяет особое внимание визуальным характеристикам разработок, так как одна из главных их фишек — имиджевость. Миниатюрные «Аирподсы» отлично вписываются в деловые и в спортивные образы. Все это благодаря универсальной белоснежной расцветке и утонченной конструкции.

Большие Аир Подс Макс можно подобрать под любое настроение: всего доступно 5 цветов.

Эргономика

Аир Подс второго поколения мало весят, поэтому не вызывают болевых ощущений в ухе. Удобное использование гарантируют такие особенности, как:

длинная «ножка»;

миниатюрный размер корпуса;

понятное управление.

Аир Подс Про — это внутриканальная модель. В отличие от вкладышей, она оснащена сменными амбушюрами. Подобрать их размер можно под ушную раковину. По высоте наушники «короче», чем AirPods 2, а возможности управления у них шире.

AirPods 3 — золотая середина между AirPods 2 и Pro-версией. Подойдет для тех, кто не хочет заморачиваться с подбором оптимального размера амбушюр, но при этом желает оценить улучшенный звук.

Аир Подс Макс помимо эстетичного дизайна предлагают еще и комфорт. Они идеально садятся на любую голову, так как сконструированы с учетом важных анатомических особенностей. Оголовье наушников выполнено в виде сетки. Во-первых, это удачный дизайнерский ход, а во-вторых — способ уменьшить давление на голову путем распределения веса.

Чистое звучание

Звук беспроводных наушников от корпорации Эпл не вызывает нареканий. Они хороши для прослушивания музыки с инструментальными партиями, голосовых сообщений, аудиокниг. В AirPods удобно разговаривать по телефону. Устройства подавляют шумы и позволяют хорошо слышать собеседника даже не в самых подходящих условиях.

Одна из важнейших причин для покупки AirPods — их принадлежность к стремительно развивающейся экосистеме Apple. Идеальная совместимость с другими фирменными устройствами, регулярное обновление ПО, поддержка со стороны производителя — то, перед чем невозможно устоять.