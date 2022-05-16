По данным Киевстара сейчас в Украине насчитывается 8,7 миллионов внутренне перемещенных лиц.

Оператор фиксирует два типа миграций: из больших городов в поселки и с востока на запад. Около 4 миллионов человек переехали в другие области страны, другие переместились из городов в села в пределах своих областей.

Средняя скорость мобильного интернета в сети «Киевстар» снизилась примерно с 38 Мбит до 28 Мбит именно за счет того, что почти 5 миллионов абонентов выехали из городов в сельскую местность.

«С территорий, где мобильная передача данных доступна в диапазонах 1800МГц и 2600МГц, они поехали туда, где работает технология LTE-900, которая имеет меньшую емкость. И это причина того, что мы сейчас переосмысливаем свой план построения новых базовых станций на этот год. Например, на территориях, сильно приросших в абонентах — двигаться от LTE-900 до LTE-1800, возможно, где-то наращивать до 2600МГц», — сказал президент «Киевстара» Александр Комаров в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Он также подчеркнул, что оператор ориентируется на данные миграции абонентов в развитии сети. В частности, изменения будут касаться планов построения гигабитной сети. Если раньше оператор фокусировался в этой части преимущественно на крупных городах, то во время войны было завершено строительство гигабитной сети во Львове, также планируется расширять и другие участки сети на западе Украины.

Также «Киевстар» подтверждает наличие тренда к возвращению украинцев домой после вынужденной эвакуации.

«Мы можем подтвердить, что есть тренд возвращения украинцев домой. Мы действительно видим всю миграцию, видим все страны. На сегодня, по базе «Киевстара», Польша приняла 35% уехавших украинцев. Германия – 15%, Чехия – 7%, Италия – 5%, Молдова и Румыния – по 2%, то есть это топ стран, куда разъехались клиенты «Киевстара», — сказал Комаров.