​​Программы ICTV собрали более 100 миллионов просмотров в месяц в YouTube

Программы телеканала ICTV «Антизомби» и «Гражданская оборона», направленные на борьбу с российскими фейками и дезинформацией в апреле несколько раз входили в ТОП-популярные видео и собрали более ста миллионов просмотров на Youtube.

Команда проектов приступила к фокусной работе по противодействию российской пропаганде еще в 2014 и активно использует этот опыт и знания сейчас, когда Россия ежедневно совершает не только военные, но и информационные атаки на Украину.

Особую ценность эти программы имеют также из-за своей аудитории, большая часть которой – жители временно оккупированных территорий, граждане РФ и стран постсоветского пространства. С 24 февраля доля россиян и белорусов, которые смотрят выпуски «Антизомби» и «Гражданской обороны», постоянно увеличивается и сейчас составляет более 23%.