Стриминговый сервис Netflix изучает возможность запуска прямых эфиров, пишет Deadline.

Платформа сможет транслировать шоу и спецвыступления в прямом эфире, а также проводить для них онлайн-голосование. В частности, речь идет о разнообразных талант-шоу по типу танцевального конкурса Dance 100 от продюсера The Circle Studio Lambert.

Также платформа сможет в прямом эфире транслировать свой фестиваль Netflix Is A Joke с выступлениями сотен стендап-комиков. В перспективе у Netflix будет возможность показывать такие шоу с задержкой в несколько секунд на случай «дерзких» шуток.

Сроки начала ведения трансляций пока не известны. Издание отмечает, что новинка находится на предварительных этапах разработки.

Ранее мы сообщали, что реклама на Netflix может появиться уже в конце 2022 года.