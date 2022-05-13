Оккупанты шантажом и угрозами заставляют украинских провайдеров подключаться к российским сетям, сообщает Госспецсвязи.

Утром, 13 мая, российские оккупанты захватили помещение Херсонской компании «Статус» и отключили все коммуникационное оборудование. Сейчас они шантажируют руководство провайдера тем, что заберут все оборудование, если они откажутся подключаться к крымской сети.

«Такие действия являются грубым нарушением международного законодательства. Мы фиксируем все случаи и будем приобщать их как доказательства к делам против врага в международных инстанциях» — комментируют в Госспецсвязи.

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