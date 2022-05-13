Глава Национального совета Ольга Герасимьюк на заседании Европейской платформы регуляторных органов (EPRA) в Антверпене сообщила, что с 24 февраля в Украине 164 вещателя прекратили трансляцию, потеряно 284 частоты.

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Также Герасимьюк напомнила, что в результате аннексии Крыма в 2014 году Украина потеряла, а Россия необоснованно и незаконно использует 503 частотных присвоения. На территориях так называемых ДНР и ЛНР потеряно 175 частотных присвоений.

«За время полномасштабной войны, которая началась 24 февраля, было потеряно 284 частоты, 164 украинских вещателя прекратили вещание, а российские пропагандистские СМИ запустили вещание с использованием наших частот. К сожалению, эти цифры постоянно растут из-за войны», – отметила Герасимьюк.