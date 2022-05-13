Уже со следующей недели российские соцсети не будут доступны в Латвии, пишет Delfi.

Национальный совет по вопросам электронных СМИ Латвии решил заблокировать российские социальные сети Вконтакте, Одноклассники и Мой мир (my.mail.ru).

Соцсети заблокируют, потому что ими владеют и контролируют российские бизнесмены Юрий Ковальчук и Владимир Кириенко, против которых ЕС ввел санкции из-за посягательств на территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.

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