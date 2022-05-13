Укртелеком отразил очередную кибератаку при помощи партнеров из США.

Кибератака длилась полтора дня, начиная с ночи 10 мая. Специалисты оператора фиксировали нагрузку мощностью до 1 млн пакетов в секунду. Из-за атаки доступ к вебсайтам компании некоторое время был ограничен из соображений безопасности.

Как выяснилось, около 85% атакующих IP располагались в пределах Украины.

При помощи облачной инфраструктуры партнера из США информационные ресурсы Укртелекома были оперативно вынесены за периметр атаки.

«Перенос ресурсов был выполнен профессионально и в кратчайшие сроки, что уже через час позволило начать постепенное восстановление доступа к вебресурсам компании. Последующие попытки преступников совершить очередную DDOS-атаку уже не оказали никакого влияния на работу ресурсов компании», — говорится в сообщении Укртелекома.