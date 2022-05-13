Датагруп-Volia реализует программу по подключению к бесплатному высокоскоростному интернету гуманитарных центров для внутренне перемещенных лиц.

Для подключения рекомендуют обращаться на почту Shelter@volia.com. Специалисты компании оценят техническую возможность и сделают все возможное, чтобы поскорее приехать и провести бесплатное подключение.

«Надежная и качественная связь для «переселенцев» является одной из первых насущных потребностей наряду с едой и крышей над головой. Очень важно поддерживать связь с родными, оставшимися в зонах боевых действий, а также узнавать последние новости. Также дети должны иметь возможность продолжать обучение в режиме онлайн, чтобы после победы помогать нам восстанавливать нашу страну. Поэтому мы приняли решение обеспечить этих людей бесплатной и качественной связью» – прокомментировали инициативу в компании Датагруп-Volia.

Также с 24 февраля Датагруп-Volia подключила к высокоскоростному интернету более 400 бомбоубежищ по всей стране и уже более 100 укрытий в Киеве.