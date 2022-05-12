Компания The Walt Disney в отчетности оценила свои расходы «от обесценивания нематериального актива», связанного с каналом Disney в России, в $195 млн.

В марте из-за нападения России на Украину компания прекратила всю бизнес-деятельность в РФ, в том числе лицензирование контента и продукции, деятельность журнала National Geographic, Disney Cruise Lin и вещание канала Disney.

Также была приостановлена поставка фильмов студии в Россию.

В отчете компании о доходах отмечено, что The Walt Disney понесла расходы на сумму $195 млн из-за обесценивания нематериальных активов в России.